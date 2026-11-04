Першы камітэт Генасамблеі ААН прыняў ініцыяваную Беларуссю рэзалюцыю аб забароне распрацоўкі і вытворчасці новых відаў зброі масавага знішчэння.

У падтрымку ініцыятывы выступілі 177 дзяржаў, што пацвярджае яе каласальную значнасць для сусветнай бяспекі. Дакумент нацэлены на ўмацаванне глабальнага рэжыму раззбраення і прэвентыўнае недапушчэнне з'яўлення новых сістэм смяротнай зброі.

Суаўтарамі рэзалюцыі разам з Мінскам выступілі 20 дзяржаў, уключаючы Кітай, Расію, Казахстан і Пакістан, а таксама шэраг краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі.