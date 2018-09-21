Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падаў у суд на брытанскую Бі-бі-сі за паклёп. Пра гэта піша "Дэйлі Тэлеграф". Незадаволенасць палітыка выклікалі паведамленні аб тым, што ён нібы заплаціў сотні тысяч долараў за кароткую сустрэчу з амерыканскім лідарам Дональдам Трампам у чэрвені мінулага года. Паводле слоў прадстаўнікоў Парашэнкі, гэтая інфармацыя "не адпавядае рэчаіснасці і абражае яго годнасць". Бі-бі-сі адмовілася публікаваць абвяржэнне і прасіць выбачэння ва ўкраінскага прэзідэнта. Матэрыял даступны на сайце выдання.