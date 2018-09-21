Пётр Парашэнка падаў у суд на брытанскую Бі-бі-сі за паклёп
Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падаў у суд на брытанскую Бі-бі-сі за паклёп. Пра гэта піша "Дэйлі Тэлеграф". Незадаволенасць палітыка выклікалі паведамленні аб тым, што ён нібы заплаціў сотні тысяч долараў за кароткую сустрэчу з амерыканскім лідарам Дональдам Трампам у чэрвені мінулага года. Паводле слоў прадстаўнікоў Парашэнкі, гэтая інфармацыя "не адпавядае рэчаіснасці і абражае яго годнасць". Бі-бі-сі адмовілася публікаваць абвяржэнне і прасіць выбачэння ва ўкраінскага прэзідэнта. Матэрыял даступны на сайце выдання.
Тым часам украінскія СМІ абмяркоўваюць правал перамоў місіі Міжнароднага валютнага фонду і ўлад краіны. Бакі павінны былі падпісаць мемарандум аб супрацоўніцтве па новай праграме фінансавання. Аднак перад вылучэннем чарговага крэдытнага траншу прадстаўнікі МВФ паставілі Кіеву новае патрабаванне, паводле якога грошай не будзе, пакуль Вярхоўная рада не прыме бюджэт на 2019 год. Звычайна галоўны фінансавы дакумент парламент прымае ў снежні. Такім чынам, атрыманне сродкаў ад фонду як мінімум да канца года немагчыма.