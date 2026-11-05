Платформа магчымасцей: B2B-перамовы і вектар развіцця на ЭКСПО ў Хунцяа
У Шанхаі адкрылася 9 Кітайская міжнародная выстава імпартных тавараў. Удзел прымаюць больш за 160 краін, рэгіёнаў і міжнародных арганізацый. Беларусь сярод экспанентаў. Традыцыйна першы дзень для працы афіцыйных дэлегацый.
"Новая эпоха, агульнае будучыня" - такі слоган для імпартнага ЭКСПО вызначылі сёлета. Паводле слоў арганізатараў, выстава паслужыць платформай для аб'яднання магчымасцяў розных краін і рэгіёнаў.
Форум Хунцяа, які адкрывае насычаныя на B2B перамовы дні, дазваляе комплексна зірнуць не толькі на пытанні паставак тавараў у Кітай, але і на глабальнае развіццё эканамічных сувязяў.
Адным з ключавых удзельнікаў ЭКСПО традыцыйна выступае Рэспубліка Беларусь. Нашу дэлегацыю ўзначальвае першы намеснік міністра замежных спраў Сяргей Лукашэвіч. Кітай і Беларусь звязваюць усепагоднае і ўсебаковае стратэгічнае партнёрства, супрацоўніцтва і ўзаемадзеянне па шырокім спектры кірункаў.
Адсюль і праца адразу ў трох лакацыях. Безумоўна, у тым ліку ёсць нацыянальная экспазіцыя ў краінавым павільёне. Упершыню ў рамках ЭКСПО будзе апублікаваны спецыяльны даклад аб патэнцыяле экспарту ў Кітай, які дапаможа краінам пераўтварыць рыначныя магчымасці КНР у адчувальныя дывідэнды развіцця.