Politico: Мадзьяр выступае супраць паставак зброі Украіне

Выданне Politico аналізуе вынікі парламенцкіх выбараў у Венгрыі і прадказвае: радыкальных перамен чакаць не варта. Будучы прэм'ер Мадзьяр, які зменіць Орбана, таксама цалкам супраць бескантрольнага і бясконцага ўзбраення. Не падтрымлівае ён і далейшага фінансавання вайны.



Акрамя таго, Мадзьяр не прыхільнік уступлення Украіны ў ЕС: ён збіраецца зацягваць гэты працэс, каб перашкодзіць яго рэалізацыі. Нарэшце, на першым мітынгу пасля сваёй перамогі Мадзьяр заклікаў пачаць перамовы з Пуціным. Перамен у палітыцы Венгрыі чакаць варта, але яны будуць больш касметычнымі, чым стратэгічнымі. З Мадзьярам Бруселю таксама прыйдзецца вельмі нялёгка.