3.74 BYN
2.86 BYN
3.34 BYN
Politico: Мадзьяр выступае супраць паставак зброі Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Выданне Politico аналізуе вынікі парламенцкіх выбараў у Венгрыі і прадказвае: радыкальных перамен чакаць не варта. Будучы прэм'ер Мадзьяр, які зменіць Орбана, таксама цалкам супраць бескантрольнага і бясконцага ўзбраення. Не падтрымлівае ён і далейшага фінансавання вайны.
Акрамя таго, Мадзьяр не прыхільнік уступлення Украіны ў ЕС: ён збіраецца зацягваць гэты працэс, каб перашкодзіць яго рэалізацыі. Нарэшце, на першым мітынгу пасля сваёй перамогі Мадзьяр заклікаў пачаць перамовы з Пуціным. Перамен у палітыцы Венгрыі чакаць варта, але яны будуць больш касметычнымі, чым стратэгічнымі. З Мадзьярам Бруселю таксама прыйдзецца вельмі нялёгка.