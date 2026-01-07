Глядзець анлайнПраграма ТБ
Politico назвала сцэнарый, пры якім ЗША змогуць займець Грэнландыю

СМІ назвалі сцэнарый, пры якім Вашынгтон зможа займець Грэнландыю. Паводле звестак Politico, еўрапейскія краіны згодзяцца на пашырэнне ролі Штатаў на востраве ў абмен на больш цвёрдыя гарантыі бяспекі па Украіне з боку адміністрацыі Трампа.

Аўтары матэрыялу называюць гэты варыянт "горкай пілюляй", але адмова ад такіх магчымых дамоўленасцей можа абярнуцца ўскладненнем адносін з прэзідэнтам ЗША, які здольны адказаць санкцыямі, выйсці з мірных перамоў або заняць больш спрыяльную для Расіі пазіцыю ў перагаворным працэсе.

