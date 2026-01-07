3.67 BYN
Politico назвала сцэнарый, пры якім ЗША змогуць займець Грэнландыю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
СМІ назвалі сцэнарый, пры якім Вашынгтон зможа займець Грэнландыю. Паводле звестак Politico, еўрапейскія краіны згодзяцца на пашырэнне ролі Штатаў на востраве ў абмен на больш цвёрдыя гарантыі бяспекі па Украіне з боку адміністрацыі Трампа.
Аўтары матэрыялу называюць гэты варыянт "горкай пілюляй", але адмова ад такіх магчымых дамоўленасцей можа абярнуцца ўскладненнем адносін з прэзідэнтам ЗША, які здольны адказаць санкцыямі, выйсці з мірных перамоў або заняць больш спрыяльную для Расіі пазіцыю ў перагаворным працэсе.