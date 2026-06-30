Польшча адмовілася перадаць Украіне свае знішчальнікі МіГ-29
Польска-ўкраінскі канфлікт, як лясны пажар, імкліва шырыць свой фронт, ахопліваючы ўсё новыя вобласці палітыкі і эканомікі.
Варшава адмовілася перадаць Украіне свае знішчальнікі МіГ-29, паколькі ўкраінцы не жадаюць дзяліцца тэхналогіямі вытворчасці дронаў. Улічваючы, што матыў "мы іх кормім і ўзбройваем" гучыць у выступах польскіх палітыкаў рэгулярна, наўрад ці МіГ-29 застанецца ў Рэчы Паспалітай толькі з-за няўдачы ваеннага ўзаемазаліку.
Канфлікт пачынае выяўляцца ў самых нечаканых абласцях. Нядаўна на матчы ў Львове госці з Варшавы паднялі транспарант: "Гэта наш горад!". Адносіны дзвюх краін пераадолелі кропку замярзання і апусціліся ў вобласць адмоўных тэмператур.
Нагадаем, што пасля таго, як ва Уладзіміра Зяленскага адабралі ордэн Белага арла, паміж дзвюма краінамі ўспыхнула сапраўдная "медалёвая вайна". Палякі вярталі ўкраінскія ўзнагароды і наадварот. Увогуле, цяперашняя дыпламатычная рыторыка дзвюх краін нагадвае перадваенную.