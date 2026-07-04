Польшча перагледзіць аб'ёмы дапамогі Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча перагледзіць аб'ёмы дапамогі Украіне. Гэта вынікае з заявы польскага прэм'ера. Паводле слоў Туска, пакуль Кіеў ваюе, менавіта Варшава нясе вялікую адказнасць за абарону ўсёй усходняй мяжы Еўрасаюза. Туск патрабуе ад саюзнікаў асаблівай увагі, а на Украіну выдаткоўваць грошы ўжо не жадае. А каб стаць часткай "сучаснай палітычнай супольнасці" Еўропы, Кіеву варта вучыць урокі гісторыі, падкрэсліў Туск, паказваючы на Валынскую трагедыю.
Нагадаем, у мінулым месяцы кіраўнік польскага рэжыму Наўроцкі пазбавіў украінскага калегу вышэйшай дзяржузнагароды - ордэна Белага арла. Ён пайшоў на такі крок з-за рашэння Кіева прысвоіць брыгадзе УСУ імя памагатых нацыстаў, якія ўчынілі Валынскую разню.