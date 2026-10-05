Польшча рыхтуе закон на выпадак маштабнага ваеннага канфлікту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Варшава рыхтуе закон аб поўнай гатоўнасці на выпадак маштабнага ваеннага канфлікту.
Паводле інфармацыі польскіх СМІ, новы дакумент прыначаны ўдасканаліць сістэму кіравання абаронай і паскорыць перакідку войскаў у прыгранічныя раёны.
Законапраект фактычна закрывае юрыдычны прабел паміж мірным часам і ваенным становішчам, уводзячы ў краіне прамежкавы рэжым татальнай мабілізацыі.
План увяжуць з глабальнай сістэмай рэагавання НАТА, што дазволіць загадзя перакідваць замежныя кантынгенты ў зоны магчымых пагроз.
Улады Польшчы таксама пашыраюць спіс ведамстваў, якія пераводзяцца на кругласутачнае баявое дзяжурства. Пры гэтым для грамадзянскіх супрацоўнікаў прапішуць асаблівы рэжым працы, у тым ліку абмежаваную магчымасць вяртацца дадому.