Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

Польшча рыхтуе закон на выпадак маштабнага ваеннага канфлікту

Аўтар:

Варшава рыхтуе закон аб поўнай гатоўнасці на выпадак маштабнага ваеннага канфлікту.

Паводле інфармацыі польскіх СМІ, новы дакумент прыначаны ўдасканаліць сістэму кіравання абаронай і паскорыць перакідку войскаў у прыгранічныя раёны.

Законапраект фактычна закрывае юрыдычны прабел паміж мірным часам і ваенным становішчам, уводзячы ў краіне прамежкавы рэжым татальнай мабілізацыі.

План увяжуць з глабальнай сістэмай рэагавання НАТА, што дазволіць загадзя перакідваць замежныя кантынгенты ў зоны магчымых пагроз.

Улады Польшчы таксама пашыраюць спіс ведамстваў, якія пераводзяцца на кругласутачнае баявое дзяжурства. Пры гэтым для грамадзянскіх супрацоўнікаў прапішуць асаблівы рэжым працы, у тым ліку абмежаваную магчымасць вяртацца дадому.

Раздзелы:

У свеце
x

Чытайце таксама