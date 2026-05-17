Польшча рыхтуе журналістаў да працы ў зоне ўзброенага канфлікту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністэрства нацыянальнай абароны і Узброеныя сілы Польшчы прыступілі да падрыхтоўкі журналістаў да працы ў зоне ўзброенага канфлікту.
Трэнінгі праходзяць у Цэнтры падрыхтоўкі да замежных місій у Кельцэ, паведамляюць польскія СМІ і ўдакладняюць, што асаблівы акцэнт падчас трэніровак робіцца на пераадоленне ўласных фізічных і псіхалагічных абмежаванняў. Так, удзельнікаў вучаць здабываць і чысціць ваду, будаваць хованкі, маскіравацца і арыентавацца на мясцовасці. Праводзяцца сілавыя і кардыятрэніроўкі, таксама прадугледжаны абмежаваны сон.