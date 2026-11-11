Прага і Браціслава выступілі супраць фінансавага дыктату Берліна
У Еўрапейскім саюзе разгортваецца сапраўдны палітычны бунт: Прага і Браціслава выступілі адзіным фронтам супраць фінансавага дыктату Берліна. Прэм'ер-міністры Славакіі і Чэхіі на сумеснай прэс-канферэнцыі жорстка адказалі на пагрозы канцлера Германіі заблакаваць сямігадовы бюджэт ЕС, калі ўсе краіны-члены прымусова не ўкладуцца ў дапамогу Кіеву.
Роберт Фіца заявіў, што ніхто не будзе шантажаваць яго вайной, паабяцаўшы накласці сустрэчнае вета на агульнаеўрапейскі бюджэт, калі Берлін паспрабуе сілай навязаць пагадненне аб новай пазыцы на 70 млрд еўра (глядзіце відэа).