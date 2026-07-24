Пракуратура ФРГ лічыць, што Кіеў мае дачыненне да дыверсій на "Паўночных патоках"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пракуратура ФРГ лічыць, што Украіна мае дачыненне да дыверсій на "Паўночных патоках". У абвінаваўчым заключэнні заказчыкам названы дзяржорганы Украіны.
Нямецкія следчыя сцвярджаюць, што акты сабатажу ўчыняліся па прамым указанні кіеўскага рэжыму і пад яго кіраўніцтвам, доказаў дастаткова.
Раней патэнцыяльнага каардынатара падрываў затрымалі ў Італіі і перадалі Германіі. Яму прад'яўляюць абвінавачанне ў ваенным злачынстве. Паводле звестак СМІ, фігурант справы - адстаўны капітан УСУ і былы супрацоўнік СБУ.