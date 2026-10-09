Прэзідэнт Беларусі назваў СНД Садружнасцю агульнага лёсу

Патэнцыял Садружнасці Незалежных Дзяржаў не вычарпаны. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у Туркменістане на саміце СНД, паведамляе БЕЛТА.

"Няма сумневаў у тым, што патэнцыял СНД не вычарпаны. Наш Саюз з’яўляецца і яшчэ на доўгія гады застанецца Садружнасцю агульнага лёсу", - упэўнены беларускі лідэр. Гаворачы пра цяперашні саміт у Туркменістане, Аляксандр Лукашэнка назваў сімвалічным тое, што месцам яго правядзення стала жамчужына Каспія - цудоўная "Аваза". "На працягу стагоддзяў Каспійскае мора служыла звязваючым звяном паміж краінамі і народамі, сёння зноў выконвае гэтую функцыю", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.