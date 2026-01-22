3.74 BYN
Прэзідэнт Бразіліі: Стварэннем Савета міру Трамп спрабуе сфарміраваць альтэрнатыву ААН
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стварэннем Савета міру Дональд Трамп спрабуе сфарміраваць альтэрнатыву ААН. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Бразіліі. Лула да Сілва назваў гэта крытычным момантам у сусветнай палітыцы.
Нагадаем, раней адміністрацыя амерыканскага лідара накіравала запрашэнні прыняць удзел у рабоце новай арганізацыі кіраўнікам парадку 60 дзяржаў, якія на працягу некалькіх дзён публічна паведамлялі, што атрымалі прапановы прэзідэнта. Акрамя Мінска, афіцыйна прынялі запрашэнне Венгрыя, В'етнам, Азербайджан, ААЭ, Егіпет, Ізраіль.