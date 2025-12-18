Прэзідэнт РФ адзначыў, што выступленне Прэзідэнта Беларусі на УНС было яркім

"Я ўчора глядзеў у прамым эфіры выступленне Прэзідэнта Беларусі на Усебеларускім сходзе. І павінен яго павіншаваць. Гэта было вельмі эмацыйнае, яркае і змястоўнае выступленне", - сказаў Уладзімір Пуцін.