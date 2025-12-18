3.68 BYN
Прэзідэнт РФ адзначыў, што выступленне Прэзідэнта Беларусі на УНС было яркім
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін паведаміў, што глядзеў выступленне Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі на VII Усебеларускім народным сходзе ў прамым эфіры. Пра гэта ён расказаў на штогадовай вялікай прэс-канферэнцыі і прамой лініі ў сумешчаным фармаце "Вынікі года з Уладзімірам Пуціным".
"Я ўчора глядзеў у прамым эфіры выступленне Прэзідэнта Беларусі на Усебеларускім сходзе. І павінен яго павіншаваць. Гэта было вельмі эмацыйнае, яркае і змястоўнае выступленне", - сказаў Уладзімір Пуцін.
"І хачу выказаць яму словы падзякі за ацэнку стану расійска-беларускіх адносін", - дадаў Прэзідэнт РФ.
А што датычыцца забеспячэнні пытанняў бяспекі, то Расія і Беларусь вырашаюць іх і ў двухбаковым парадку, і ў рамках АДКБ. "Аляксандр Рыгоравіч гаварыў аб размяшчэнні расійскай ядзернай тактычнай зброі на тэрыторыі Беларусі. У нас рэгулярна праводзяцца вучэнні, створаная група войскаў. Нашы міністэрствы абароны цесна супрацоўнічаюць адно з адным. Бяспека Саюзнай дзяржавы знаходзіцца ў надзейных руках вайскоўцаў і будзе безумоўна гарантавана", - заявіў Уладзімір Пуцін.