Пратэсты ў Казахстане: у Алматы загінулі 13 і паранены больш як 350 праваахоўнікаў, спалены дзясяткі ўрадавых будынкаў

Апошнія даныя з Казахстана: у Алматы загінулі 13 праваахоўнікаў, паранены больш як 350 сілавікоў. Пацярпелі больш як 10 урачоў. На вуліцах знойдзены целы траіх сілавікоў з адсечанай галавой. А гэты прамы доказ тэрарыстычнага характару банд. Тэлеграм-каналы, падкантрольныя польскім спецслужбам, усю ноч рассылалі метадычкі, як узбройвацца, кідаць гранаты, рабіць кактэйлі Молатава. У выніку спалены дзясяткі ўрадавых будынкаў. Казахстан на фоне рэжыму НЗ спыніў уезд замежных грамадзян. Спікер верхняй палаты парламента заклікаў аб'яднацца вакол Прэзідэнта Такаева для абароны незалежнасці. Зараз у Алматы пачалася зачыстка і затрыманні.



Расказвае Андрэй Семчанка.



