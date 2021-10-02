Пратэсты ў Латвіі супраць парушэнняў урадам дэмакратычных нормаў

Акрамя недальнабачнай энергетычнай палітыкі, Еўропа працягвае здзіўляць і антыкавіднымі пратэстамі, якія ўжо сталі трэндам. Так, на вуліцы Рыгі выйшлі тысячы грамадзян, незадаволеных парушэннем дэмакратычных нормаў з боку ўрада. У краіне для сферы паслуг і на дзяржслужбе вакцынацыя для работнікаў ужо фактычна стала абавязковай. Акрамя таго, апошнімі гадамі ўлады ўзмацняюць цэнзуру, мяняюць прынцыпы фінансавання СМІ і іх падаткаабкладання. Як вынік - газеты і тэлебачанне пазбавіліся ўсялякай свабоды слова. На думку ўдзельнікаў сённяшняга мітынгу, Латвія хутка ператвараецца ў вельмі правую нацыяналістычную дыктатуру.