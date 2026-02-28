Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Пры абстрэле Ізраіля 1 чалавек загінуў, больш за 20 пацярпелі

Ваенная аперацыя не абыходзіцца без ахвяр мірных грамадзян. Колькасць загінуўшых з абоіх бакоў працягвае павялічвацца.

У выніку ракетнага ўдару ў адказ Ірана па Тэль-Авіву загінула жанчына. Паводле даных СМІ, лік пацярпелых пры абстрэле перавысіў 20 чалавек. Усіх аператыўна эвакуіравалі з месцаў здарэнняў.

Як паведамілі супрацоўнікі службы хуткай дапамогі, адзін пацярпелы знаходзіцца ў цяжкім стане, яшчэ ў траіх - раненні сярэдняй ступені цяжару, у астатніх - лёгкія траўмы.

Разделы:

У свеце