3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Пяскоў: Калі Зяленскі хоча сустрэцца з Пуціным, няхай прыязджае ў Маскву
4 чэрвеня назіралася раптоўная рэзкая актывізацыя расійска-ўкраінскага перагаворнага сюжэту. Нямецкія СМІ паведамляюць, што афіцыйны Берлін пачаў актыўную падрыхтоўку да кантактаў з Масквой у сувязі з магчымым абмеркаваннем нейкага мірнага пагаднення.
Падрабязнасці невядомыя і нават пакуль не вызначана, хто менавіта будзе прадстаўляць ФРГ. Аднак падрыхтоўка ідзе вельмі актыўная.
А да расійскага прэзідэнта з асабістым лістом раптам звярнуўся Уладзімір Зяленскі, які прапанаваў Уладзіміру Пуціну асабістую сустрэчу: на час перамоў магчыма было б даць старт перамір'ю. Амерыканскі прэзідэнт ужо станоўча ацаніў верагодныя прамыя кантакты прадстаўнікоў Расіі і Украіны.
"Я не ведаю, я рады, вядома, што яны, магчыма, абмяркоўваюць сустрэчу. Думаю, мы адыгралі ў гэтым вялікую ролю", - заявіў Дональд Трамп.
У Крамлі пацвердзілі атрыманне ліста Зяленскага. Уладзімір Пуцін яго пакуль не пракаменціраваў, ён толькі адзначыў, што аб'яўляць перамір'е на час перамоў няма ніякай неабходнасці.
У сваю чаргу прэс-сакратар Пуціна лічыць, што шукаць месца сустрэчы дзе-небудзь у аддаленых краінах няма ніякай неабходнасці: няхай Зяленскі прыязджае ў Маскву.