Расія гатова аднавіць трохбаковыя перамовы з ЗША і Украінай пасля 4 лістапада. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушакоў.

Ён падкрэсліў, што першая сустрэча пасля перапынку, хутчэй за ўсё, будзе насіць прыстрэлачны характар, у сувязі з чым вырашыць шмат за адзін раунд наўрад ці ўдасца. Ушакоў таксама ўказаў на неабходнасць дыялогу з еўрапейскімі дзяржавамі, якія падтрымліваюць Кіеў у імкненні працягваць канфлікт.

Фота РІА Навіны