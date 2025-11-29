3.72 BYN
Рытмы М'янмы: чым здзіўляе краіна і чаму там шануюць Беларусь
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
Статус генконсульства М'янмы ў Мінску павышаны да пасольства. Абмяркоўваецца і адкрыццё беларускага прадстаўніцтва ў гэтай паўднёва-азіяцкай краіне, дамовіліся таксама аб адмене віз.
А што ядуць, як працуюць і чым жывуць у гэтай краіне, даведалася Анастасія Бенедзісюк.
Свежыя какосы ў цэнтры Янгона (М'янма) можна знайсці кожны дзень, і для гэтага не трэба захадзіць у магазін. У гандлёвай краме на колах на вуліцы ўсё ёсць у свабодным доступе.
Дзве сястры валодаюць яшчэ і стацыянарным магазінчыкам. Гавораць, прадаюць там усё па дробязі. Малы бізнес у краіне развіты добра, але галоўнае, што аб'екты не пустуюць. А ўжо калі ежа, то адразу з полымя з жару, калі салон прыгажосці - то ні свабоднага мястэчка (гл. відэа).