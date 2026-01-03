3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Савет Бяспекі ААН 5 студзеня правядзе тэрміновае пасяджэнне па сітуацыі ў Венесуэле
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У сувязі з сітуацыяй у Венесуэле Савет Бяспекі ААН правядзе тэрміновае пасяджэнне. Яно адбудзецца 5 студзеня, пачатак а 18-й гадзіне па мінскім часе. А 4 студзеня міністэрскую сустрэчу плануюць правесці краіны Лацінскай Амерыкі.
Нікарагуа асудзіла ваенную агрэсію ЗША супраць Венесуэлы, выказала гатоўнасць абараняць суверэнітэт рэспублікі, паведамілі ў МЗС Венесуэлы.
Большасць сусветных лідараў выступіла з жорсткай крытыкай дзеянняў адміністрацыі Трампа. Рэзкае асуджэнне агрэсіі ЗША і замаху на суверэнітэт Венесуэлы прагучала ў тым ліку з боку Расіі, Кітая, Кубы, Мексікі, Калумбіі, Бразіліі, Чылі, Турцыі, Сербіі, Сірыі, Ірана.