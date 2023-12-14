Сенат ЗША адобрыў праект абароннага бюджэту на 2024 год на рэкордную суму
Сенат ЗША адобрыў праект абароннага бюджэту на 2024 год на рэкордную суму - 886 млрд долараў, што прыкладна на 3 працэнты больш за леташні. Зараз праект перададзены ў палату прадстаўнікоў, якая прыме рашэнне па ім у найбліжэйшыя дні. Законапраект змяшчае больш чым 3 тыс. старонак і прадугледжвае высокія асігнаванні на абаронныя патрэбы. Напрыклад, заработная плата вайскоўцаў, згодна з гэтым дакументам, будзе максімальнай у гісторыі Штатаў.