Сейм Польшчы змагаецца з незалежнымі СМІ
Поўны кантроль над СМІ. Сейм Польшчы прыняў канчатковыя папраўкі да закону аб тэлерадыёвяшчанні. Зараз доля тэлевізійнага канала або радыёстанцыі загранічных, нееўрапейскіх акцыянераў не павінна перавышаць 49 %. З-за новаўвядзення на грані канфлікту апынуліся адносіны нашай заходняй суседкі з ЗША. Бо пад дзеянне закону ў выпадку яго адабрэння прэзідэнтам трапіць кантраляваны амерыканцамі тэлеканал TVN24. Кіраванне кампаніі ўжо назвала галасаванне "беспрэцэдэнтнай атакай на свабодныя медыя" і паабяцала абараніць свае інвестыцыі ў Польшчы.