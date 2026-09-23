Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

Сікорскі назваў сустрэчу з Рыжанковым "прарывам" у адносінах Беларусі і Польшчы

Аўтар:
Image

Пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Беларусі Максімам Рыжанковым на палях Генеральнай Асамблеі ААН кіраўнік МЗС Польшчы Радаслаў Сікорскі даў ацэнку перспектывам нармалізацыі адносін з Мінскам, піша БЕЛТА.

Кіраўнік польскага МЗС назваў сустрэчу "прарывам" і адзначыў, што "адносіны паміж дзвюма краінамі на такім узроўні, верагодна, не існавалі з 2016 года".

Акрамя таго, па яго словах, кантакты паміж краінамі праходзяць паміж іншымі міністэрствамі і на іншых узроўнях.

Сікорскі таксама аб'явіў аб планах па адкрыцці новага будынка польскага пасольства ў Мінску ў хуткім часе. Гаворачы аб перспектывах нармалізацыі адносін з Беларуссю, міністр адзначыў: "Гэта як пралеска, які можа заквітнець, калі надвор'е спрыяльнае".

Раздзелы:

У свецеЕўропа
x

Чытайце таксама