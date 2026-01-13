3.71 BYN
2.92 BYN
3.40 BYN
Сітуацыя на Блізкім Усходзе абвастраецца
У сталіцы Ірана 14 студзеня развіталіся з загінуўшымі падчас беспарадкаў, у тым ліку з сілавікамі. Вуліцы напоўнілі антыамерыканскія і антыізраільскія лозунгі.
Становішча з кожным днём абвастраецца. Прычына - націск і правакацыі звонку. Напрыклад, амерыканскім грамадзянам загадана тэрмінова пакінуць Іран. Пры гэтым "міратворац" Трамп называе бунтаўшчыкоў "патрыётамі" і асабіста заклікае іх да эскалацыі і радыкалізацыі пратэстаў.
Паводле інфармацыі Daily Mail, амерыканец атрымаў спіс мішэняў для ўдараў і новай агрэсіі ЗША супраць Ірана. Вядома, што ў спісе 50 аб'ектаў (палова з іх у Тэгеране). "Дэмакратызатары" ўжо перакінулі значную колькасць сваіх бамбардзіроўшчыкаў. Аднак Іран рыхтуецца да супраціўлення.
Тэгеран ужо папярэдзіў саюзнікаў ЗША на Блізкім Усходзе: калі Штаты нападуць на Іран, будзе ўдар у адказ па амерыканскіх базах на іх тэрыторыі. Ізраільскія вайскоўцы ўжо пачалі выводзіць на баявыя межы комплексы СПА.
Паводле інфармацыі Washington Post, амерыканцы сутыкнуліся з праблемай недахопу ваеннага кантынгенту на Блізкім Усходзе. (Іх перакінулі ў Венесуэлу для захопу прэзідэнта і яго жонкі). Эксперты заяўляюць, што ЗША не могуць прагназаваць сабе гарантаваную беспакаранасць за ўдары па Іране. Больш за тое, СМІ пішуць, што Трампа чакае іміджавае фіяска і правал новай агрэсіі.