У сталіцы Ірана 14 студзеня развіталіся з загінуўшымі падчас беспарадкаў, у тым ліку з сілавікамі. Вуліцы напоўнілі антыамерыканскія і антыізраільскія лозунгі.

Становішча з кожным днём абвастраецца. Прычына - націск і правакацыі звонку. Напрыклад, амерыканскім грамадзянам загадана тэрмінова пакінуць Іран. Пры гэтым "міратворац" Трамп называе бунтаўшчыкоў "патрыётамі" і асабіста заклікае іх да эскалацыі і радыкалізацыі пратэстаў.

Паводле інфармацыі Daily Mail, амерыканец атрымаў спіс мішэняў для ўдараў і новай агрэсіі ЗША супраць Ірана. Вядома, што ў спісе 50 аб'ектаў (палова з іх у Тэгеране). "Дэмакратызатары" ўжо перакінулі значную колькасць сваіх бамбардзіроўшчыкаў. Аднак Іран рыхтуецца да супраціўлення.