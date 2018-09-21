Памёр Прэзідэнт В'етнама Чан Дай Куанг

Сумная навіна прыйшла сёння з В'етнама. Памёр прэзідэнт краіны Чан Дай Куанг ва ўзросце 61 года з-за цяжкага захворвання сэрца. Нягледзячы на ўсе намаганні мясцовых і замежных медыкаў, выратаваць яго не ўдалося. Спачуванні Генеральнаму сакратару Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі В'етнама накіраваў Прэзідэнт Беларусі. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што свет пакінуў выбітны дзяржаўны і палітычны дзеяч, які прысвяціў жыццё самаадданаму служэнню сваёй краіне і яе народу.

Ужо праз год прэзідэнта сустракаюць у беларускай сталіцы ў суправаджэнні вялікай бізнес-дэлегацыі. Як знак - высокі ўзровень палітычнага разумення лідары заўсёды гатовыя замацаваць маштабнымі эканамічнымі праектамі.

Прыкметная адметнасць у дзелавых адносінах: В'етнам першым сярод краін далёкага замежжа афармляе пагадненне аб зоне свабоднага гандлю з Еўразійскім эканамічным саюзам. Разлік на актывізацыю гандлёвага абмену, запуск новых вытворчых пляцовак. Мінск і Ханой упэўненыя: паўмільярда долараў у гандлі - рэальны паказчык будучай працы для бізнесу. Але трэба дадаваць ледзь ці не ўтрая...