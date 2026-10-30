СМІ: Трамп заслухаў варыянты кампаніі супраць Ірана
Амерыканская The Wall Street Journal паведамляе, што Дональд Трамп прыняў кіраўніка CENTCOM, ваеннага міністра і кіраўніка Аб'яднанага камітэта начальнікаў штабоў.
Гэтая тройца прадставіла гаспадару Белага дома адразу некалькі варыянтаў правядзення кампаніі супраць Ірана. Газета ўдакладняе, што ў такім складзе армейскае кіраўніцтва запрашаецца да прэзідэнта толькі ў выключных выпадках, напрыклад, напярэдадні пачатку ваенных дзеянняў.
Гэта пацвярджае і блізкі Трампу тэлеканал Newsmax. Паводле даных журналістаў, Іран будзе атакаваны адразу пасля заканчэння прамежкавых выбараў, гэта значыць ужо ледзь не ў сераду, 4 лістапада.
Тым часам у Армузскім праліве, як паведамляецца, "паражоны невядомым снарадам" чарговы танкер: судна ішло ўздоўж берагоў Амана, гэта значыць фарватарам, які персідскі бок аб'явіў закрытым.
Насколькі можна меркаваць, усе ўдзельнікі канфлікту гатовы да аднаўлення вайны: Іран, як паведамляецца, вярнуў у строй усе ракетныя ўстаноўкі, а ЗША перакідваюць на Блізкі Усход самалёты, якімі дастаўляюцца асабовы склад і зброя. Да новага этапу эскалацыі, па ўсіх прыкметах, засталіся лічаныя дні.