СМІ: ЗША і Іран узгаднілі спыненне агню
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вашынгтон і Тэгеран, магчыма, дасягнулі кампрамісу. Згодна з паведамленнямі СМІ са спасылкай на прадстаўнікоў Пакістана і Ірана, бакі ўзгаднілі ўмовы спынення агню.
Галоўным пунктам сакрэтных перамоў, што прайшлі пры пасрэдніцтве Ісламабада, стала вяртанне да свабоднай цывільнай навігацыі ў Армузскім праліве. Афіцыйная аб'ява аб перамір'і чакаецца ў найбліжэйшыя дні, пасля чаго дыпламаты пачнуць раўнд тэхнічных сустрэч.
Паралельна кіраўнік МЗС Амана пацвердзіў запуск часовага сумеснага калідора для бяспечнага праходу камерцыйных суднаў. Бакі таксама маюць намер пачаць скаардынаванае размініраванне акваторыі, што ўжо прывяло да зніжэння напружанасці на сусветным энергетычным рынку.