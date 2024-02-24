Сотні тысяч дзяцей у Вялікабрытаніі жывуць у беднаце - вынікі сацдаследавання
Сотні тысяч дзяцей у Вялікабрытаніі жывуць у беднаце, нягледзячы на тое, што іх бацькі афіцыйна працаўладкаваны і працуюць поўны рабочы дзень - такія вынікі нядаўняга сацыяльнага даследавання, праведзенага ў Злучаным Каралеўстве.
Паводле звестак адной з брытанскіх дабрачынных арганізацый, кожная пятая такая сям'я пражывае ў Лондане, і амаль палова - 46 % - гэта сем'і з адным з бацькоў. Спецыялісты пералічылі шэраг фактараў рызыкі - гэта не толькі нізкая заработная плата і высокія выдаткі на жыллё, лячэнне і харчаванне. Але таксама этнічнае паходжанне, геаграфічнае становішча і якасць працы.
У сярэднім бацькам прыходзіцца працаваць 19 дадатковых гадзін на тыдзень, каб аплачваць усе неабходныя выдаткі.