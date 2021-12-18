Спецслужбы Польшчы: збеглы салдат - шпіён

Варшава, якая спачатку наогул адмаўляла знікненне салдата, пазней прынялася выкручвацца з сітуацыі вядомымі метадамі. З учарашняга доблеснага вартавога мяжы польская прапаганда спешна спрабавала зрабіць маргінала. Хутка не атрымалася, зараз шукаюць, за што б ухапіцца. Самая апошняя версія - прафесійны шпіён. Гэтым укідам вызначылася выданне Onet. У карыстальнікаў тут жа паўсталі пытанні да чарговай версіі. Што гэты агент рабіў у зоне дзеяння надзвычайнага становішча? Такімі заявамі Варшава толькі падстаўляе ўласную контрразведку.



Дарэчы, у дачыненні збеглага збіраюцца ўзбудзіць крымінальную справу па артыкуле "Дэзертырства". Аб гэтым паведаміла напярэдадні Ваенная жандармерыя Польшчы. Спіраль істэрыі раскруцілася, і ў выніку пасыпаліся пакаранні. Звольненыя начальнікі вайскоўца: камандзір батарэі, камандзір узвода і камандзір 2-га артылерыйскага дывізіёна ў Венгожаве.



