Стартавалі самыя маштабныя ваенныя вучэнні НАТА ў 2026 годзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
НАТА аб'явіла аб старце самых маштабных ваенных вучэнняў 2026 года, паведамляе Bild. У цэнтры манеўраў Германія, праз яе праходзіць асноўная лагістыка.
У краіну прыбываюць больш як 10 тыс. вайскоўцаў з 11 дзяржаў, задзейнічаны караблі, самалёты і прыкладна 1,5 тыс. адзінак цяжкай тэхнікі, у тым ліку танкі, ракетныя сістэмы і армейскія грузавікі.
Вучэбнай аперацыяй камандуе генерал бундэсвера, адказны за сілы НАТА ў Цэнтральнай Еўропе. Мэта манеўраў - праверыць, наколькі хутка і зладжана альянс зможа перакінуць войскі і тэхніку, а таксама разгарнуць сілы хуткага рэагавання ў выпадку раптоўнага крызісу або магчымай атакі.
Еўрапейскія лідары разглядаюць манеўры як адказ на выклікі, у тым ліку націск вакол Грэнландыі.