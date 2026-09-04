Стратэгія эскалацыі: Захад імкнецца да кантролю постсавецкай прасторы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дырэктар Службы знешняй разведкі Расіі Сяргей Нарышкін заявіў аб планамернай падрыхтоўцы ЕС да маштабнага ваеннага канфлікту да 2030 года, што ўжо замацавана ў базавых канцэптуальных дакументах Бруселя.
Заходнія спецслужбы разглядаюць дзяржавы постсавецкай прасторы выключна як плацдарм для супрацьстаяння і буферную зону, якую яны хочуць кантраляваць.
Нарышкін падкрэсліў, што еўрапейскія эліты блакіруюць любыя мірныя ініцыятывы па Украіне, зацягваючы канфлікт насуперак крытычнаму знясіленню мабілізацыйнага рэсурсу Кіева. Пры гэтым спробы Захаду штучна стварыць "вось зла" і стаўка на кантраляваную эскалацыю не толькі падрываюць еўразійскую бяспеку, але і рызыкуюць справакаваць сістэмны крызіс.