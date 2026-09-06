Сціў Уіткаф і Джарэд Кушнер прыбылі ў Кіеў

Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Сціў Уіткаф і зяць амерыканскага лідара Джарэд Кушнер прыбылі ва Украіну.

Паводле звестак мясцовых СМІ, перагаворшчыкі ўжо сустрэліся з Уладзімірам Зяленскім. Уіткаф і Кушнер прыехалі ва ўкраінскую сталіцу на цягніку з польскага Жэшува, куды яны прыляцелі з Масквы пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.

Як паведаміў па яе выніках памочнік расійскага лідара Юрый Ушакоў, перамовы, якія доўжыліся больш чым тры гадзіны, былі своечасовымі і вельмі карыснымі для абодвух бакоў.

Папа Рымскі Леў XIV у сваю чаргу пажадаў поспеху ў новых спробах наладжвання дыялогу па вырашэнні канфлікту ва Украіне. Пантыфік падкрэсліў: "Спадзяюся, што намаганні, якія прымаюцца ў гэтыя дні для аднаўлення перамоў, прынясуць канкрэтны плён і адкрыюць магчымасці для дыпламатыі".