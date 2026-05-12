Суд ва Украіне арыштаваў Ермака на 60 дзён
Кіеўскі суд на два месяцы арыштаваў экс-кіраўніка офіса Зяленскага Ермака: ён падазраецца ў махлярстве з нерухомасцю на суму 10 млн долараў. Таксама стала вядома, што экс-чыноўніку зменшылі суму залогу з 4 да 3 млн долараў.
Раней Ярмак заяўляў, што такіх грошай у яго няма. Найбліжэйшаму паплечніку і лепшаму сябру Зяленскага пагражае 15 гадоў турмы.
Заходнія СМІ выказваюць меркаванне, што карупцыйны скандал, звязаны з Ермаком, успыхнуў у Кіеве невыпадкова: такім чынам еўрапейцы спрабуюць знайсці фармальную прычыну адмовіць Украіне ва ўступленні ў ЕС.
Антыкарупцыйныя структуры, якія працуюць у Кіеве, поўнасцю падкантрольныя Бруселю і Вашынгтону. Амерыканцам зараз відавочна не да Украіны, значыць, адмашку выкрыць Ермака далі еўрапейцы.