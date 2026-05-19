Сустрэча на вышэйшым узроўні: кіраўнікі Расіі і Кітая правялі сустрэчу ў Пекіне
Аўтар:Яраслаў Даніленка
У Пекіне на вышэйшым узроўні прайшоў дыялог аб тым, наколькі небяспечна ў міжнародных адносінах вяртацца да "закону джунгляў"
Сустрэча лідараў Расіі і Кітая адбылася ў Пекіне. Прэзідэнт РФ Уладзімір Пуцін з двухдзённым візітам наведаў КНР па запрашэнні Старшыні Кітая Сі Цзіньпіна. Бакі абмеркавалі не толькі двухбаковы парадак дня, але і рэгіянальную праблематыку.
Кітай і Расія - найбуйнейшыя гульцы на тэрыторыі Еўразіі і ўсяго свету. Інтарэс да іх узаемадзеяння выяўляюць на ўсіх кантынентах планеты. У Пекіне на вышэйшым узроўні прайшоў дыялог аб тым, наколькі небяспечна ў міжнародных адносінах вяртацца да "закону джунгляў" (гл. відэа).