Сустрэча Уладзіміра Пуціна і Стыва Уіткафа пачнецца на працягу пяці гадзін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На працягу пяці гадзін пачнецца сустрэча спецпасланніка ЗША Уіткафа і прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, пра гэта паведаміў прэс-сакратар расійскага лідара Дзмітрый Пяскоў. Перамовы адбудуцца ў Маскве.
Гэты візіт Уіткафа ў Расію стане шостым за 2025 год. Па словах Дзмітрыя Пяскова, падчас сустрэчы бакі абмяркуюць дэталі, якія удалося дасягнуць Вашынгтону і Кіеву ў пытаннях урэгулявання канфлікту ва Украіне. Датычна перамоў ЗША настроены вельмі аптымістычна. Прэс-сакратар Белага дома Кэралайн Лівіт адзначыла, што стан перамоў з бакамі дазваляе спадзявацца на хуткае вырашэнне канфлікту. Нагадаем, што 1 снежня адбыўся шэраг сустрэч амерыканскай і ўкраінскай дэлегацый для абмеркавання мірнага плана.