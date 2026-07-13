Сусветную эканоміку чакае скачок цэн на прадукты з-за кліматычнай анамаліі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сусветную эканоміку чакае зацяжны харчовы крызіс з-за рэзкага змянення клімату. Паводле інфармацыі The Guardian, феномен "Супер-Эль-Ніньё" выкліча новы скачок цэн на прадукты, а яго наступствы расцягнуцца да 2028 года.
Сіноптыкі прагназуюць, што гэтая кліматычная з'ява прынясе катастрафічныя засухі ў адны рэгіёны планеты і разбуральныя паводкі ў другія. Пад ударам апынуцца найбуйнейшыя сусветныя вытворцы збожжа, рысу, цукру і кавы.
Паводле ацэнак аналітыкаў, анамалія нанясе падвойны ўдар па ланцужках паставак і ўзніме кошт харчовай сыравіны амаль на 16 %.
Пры гэтым у зоне максімальнай рызыкі акажуцца самыя бедныя краіны, уразлівыя да дэфіцыту энергіі і ўгнаенняў.