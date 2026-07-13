Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Сусветную эканоміку чакае скачок цэн на прадукты з-за кліматычнай анамаліі

Image

Сусветную эканоміку чакае зацяжны харчовы крызіс з-за рэзкага змянення клімату. Паводле інфармацыі The Guardian, феномен "Супер-Эль-Ніньё" выкліча новы скачок цэн на прадукты, а яго наступствы расцягнуцца да 2028 года.

Сіноптыкі прагназуюць, што гэтая кліматычная з'ява прынясе катастрафічныя засухі ў адны рэгіёны планеты і разбуральныя паводкі ў другія. Пад ударам апынуцца найбуйнейшыя сусветныя вытворцы збожжа, рысу, цукру і кавы.

Паводле ацэнак аналітыкаў, анамалія нанясе падвойны ўдар па ланцужках паставак і ўзніме кошт харчовай сыравіны амаль на 16 %.

Пры гэтым у зоне максімальнай рызыкі акажуцца самыя бедныя краіны, уразлівыя да дэфіцыту энергіі і ўгнаенняў.

Разделы:

У свецеЭкалогія
x

Чытайце таксама