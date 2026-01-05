3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Сямідзённая жалоба аб'яўлена ў Венесуэле
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сямідзённая жалоба аб'яўлена ў Венесуэле ў памяць аб загінуўшых падчас аперацыі арміі ЗША.
Як піша The Washington Post, колькасць ахвяр дасягнула 75, сярод іх вайскоўцы Венесуэлы і Кубы, а таксама мірныя жыхары. Выконваючая абавязкі прэзідэнта Дэлсі Радрыгес назвала тое, што адбылося, "нападам на суверэнітэт" і заклікала народ да адзінства.
Разам з тым, як паведамляе Fox News, з амерыканскага боку таксама ёсць пацярпелыя. Сямёра вайскоўцаў ЗША атрымалі раненні падчас аперацыі па захопе Нікаласа Мадуры і яго жонкі.