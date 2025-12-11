3.75 BYN
Тайланд і Камбоджа паведамілі аб першых загінуўшых і параненых
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Баявыя дзеянні на мяжы Тайланда і Камбоджы перасягнулі па сваіх маштабах тыя, што вяліся летам. З небяспечнай зоны эвакуіраваны 60 тыс. чалавек.
Тайланд паведамляе аб гібелі двух мірных жыхароў і дзясятках параненых сярод вайскоўцаў. Камбоджа інфармуе аб чатырох ахвярах сярод мірнага насельніцтва і больш чым аб сотні параненых салдат. Бакі вядуць узаемныя абстрэлы з прымяненнем сістэм залпавага агню, а для бамбардзіровак ваенных цэляў актыўна прымяняюцца ВПС.
Прэм'ер Тайланда распусціў парламент: на перыяд да выбараў новага Кабінет міністраў знаходзіцца ў статусе часовага ўрада і не мае права заключаць якія-небудзь дагаворы, у тым ліку мірныя пагадненні. Белы дом, аднак, спадзяецца ў найбліжэйшыя дні зноў прымірыць варагуючыя каралеўствы.