Тайланд і Камбоджа паведамілі аб першых загінуўшых і параненых

Баявыя дзеянні на мяжы Тайланда і Камбоджы перасягнулі па сваіх маштабах тыя, што вяліся летам. З небяспечнай зоны эвакуіраваны 60 тыс. чалавек.

Тайланд паведамляе аб гібелі двух мірных жыхароў і дзясятках параненых сярод вайскоўцаў. Камбоджа інфармуе аб чатырох ахвярах сярод мірнага насельніцтва і больш чым аб сотні параненых салдат. Бакі вядуць узаемныя абстрэлы з прымяненнем сістэм залпавага агню, а для бамбардзіровак ваенных цэляў актыўна прымяняюцца ВПС.

Прэм'ер Тайланда распусціў парламент: на перыяд да выбараў новага Кабінет міністраў знаходзіцца ў статусе часовага ўрада і не мае права заключаць якія-небудзь дагаворы, у тым ліку мірныя пагадненні. Белы дом, аднак, спадзяецца ў найбліжэйшыя дні зноў прымірыць варагуючыя каралеўствы.

У свеце