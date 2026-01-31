3.75 BYN
Тэгеран апублікаваў спіс загінуўшых падчас пратэстаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран апублікаваў спіс загінуўшых за перыяд пратэстаў. Паводле афіцыйных даных, ахвяр беспарадкаў каля 3 тыс., але пакуль высветліць усе асобы не атрымалася. Вярхоўны лідар Ірана назваў пратэсты спробай беспаспяховага дзяржперавароту, арганізаванага спецслужбамі ЗША і Ізраіля. Штаты ж узмацняюць сістэмы СПА і авіяпрысутнасць на Блізкім Усходзе.
Як адзначыў Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч, на працягу 48 гадзін ЗША могуць ажыццявіць атаку на Іран. Адцягнуць увагу грамадскасці напярэдадні нападу, упэўнены Аляксандр Вучыч, заклікана нядаўняя публікацыя файлаў па справе Эпштэйна.