Трамп адклаў удар ЗША па Іране
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трамп заявіў, што адклаў запланаваны ўдар ЗША па Іране. Яго аб гэтым папыталі ўлады Катара, ААЭ і Саудаўскай Аравіі. На думку амерыканскага прэзідэнта, здзелка з Тэгеранам блізкая.
Гаспадар Белага дома ўдакладніў, што чакае ад Ірана заявы ў пісьмовай форме аб адсутнасці намераў ствараць ядзерную зброю, і дадаў, што амерыканскія вайскоўцы па-ранейшаму гатовыя неадкладна пачаць поўнамаштабны наступ у выпадку правалу перамоў. Зараз, піша The New York Times, ЗША і Ізраіль праводзяць свае самыя інтэнсіўныя падрыхтоўкі з моманту ўступлення ў сілу спынення агню.