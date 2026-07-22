Трамп мае намер абкласці пошлінамі 60 краін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША шукаюць новыя крыніцы ўзбагачэння. Як паведамляе Bloomberg, Трамп рыхтуе чарговы ўдар па сусветным гандлі, прыкрываючыся клопатам аб правах працоўных.
Ужо на гэтым тыдні Белы дом плануе ўвесці новыя пошліны ў памеры ад 10 да 12,5 % супраць 60 краін, у тым ліку дзяржаў Еўрасаюза, Кітая, Вялікабрытаніі і Канады. Падставай для такога кроку ў Вашынгтоне называюць барацьбу з імпартам тавараў, вырабленых з выкарыстаннем прымусовай працы.
Аднак эксперты бачаць прычыну ў іншым. На гэтым тыдні заканчваецца тэрмін ранейшых 10-працэнтных глабальных тарыфаў, якія Вярхоўны суд ЗША прызнаў незаконнымі, і зараз Беламу дому тэрмінова спатрэбілася прычына, каб прадоўжыць нажывацца на канкурэнтах.