Трамп мае намер дабіцца міру ва Украіне да студзеня 2027 года
Адміністрацыя Дональда Трампа паведаміла еўрапейскім і ўкраінскім прадстаўнікам аб імкненні заключыць мірнае пагадненне паміж Кіевам і Масквой да студзеня 2027 года, калі дэмакраты атрымаюць кантроль над Кангрэсам ЗША, піша Financial Times.
Па словах яго крыніц, амерыканскі прэзідэнт можа абмеркаваць спосабы завяршэння канфлікту з еўрапейскімі лідарамі на саміце G20 у Маямі 14-15 снежня.
Сам кіраўнік Белага дома паведаміў: значная частка часу трохбаковай сустрэчы лідараў Кітая, Расіі і ЗША была прысвечана ўрэгуляванню канфлікту ва Украіне.
Трамп заявіў, што "ёсць рэальны шанц" дабіцца яго завяршэння. Ён не хоча абмяркоўваць магчымыя гарантыі бяспекі для Украіны да заключэння пагаднення па мірным урэгуляванні.