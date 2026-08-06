Трамп назваў Джэй Дзі Вэнса сваім пераемнікам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп назваў імя свайго пераемніка. Кіраўнік Белага дома адзначыў, што хоча бачыць цяперашняга віцэ-прэзідэнта Джэй Дзі Вэнса ў якасці кандыдата на вышэйшую дзяржаўную пасаду на выбарах у 2028 годзе. Аб гэтым паведаміла газета The Washington Post.
Такую заяву амерыканскі лідар зрабіў падчас закрытай сустрэчы са спонсарамі ў Авальным кабінеце Белага дома. Пры гэтым саветнікі прэзідэнта падкрэсліваюць, што меркаванне Трампа можа і памяняцца.