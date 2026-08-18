Трамп не плануе працягваць мемарандум аб узаемаразуменні з Іранам
Трамп заявіў, што не плануе працягваць тэрмін дзеяння мемарандума аб узаемаразуменні з Іранам, які скончыўся напярэдадні. Па яго словах, Тэгеран не гатовы ісці на ўмовы Вашынгтона.
Гаспадар Белага дома дапусціў сцэнарый абвастрэння канфлікту і зноў паўтарыў, што амерыканскія вайскоўцы дэ-факта кантралююць Армузскі праліў, які, на яго думку, павінен быць абвешчаны тэрыторыяй ЗША.
Напярэдадні саудаўскі тэлеканал "Аль-Арабія" са спасылкай на крыніцу паведаміў, што ЗША і Іран пагадзіліся працягнуць 60-дзённае перамір'е. Пазней Reuters абвергла гэтыя даныя.
Таксама агенцтва паведаміла, што Тэгеран пагражае прарваць марскую блакаду ЗША, калі перамовы па мірным урэгуляванні праваляцца ў бліжэйшыя тыдні. Па словах крыніцы, Іран вырашыў перайсці ад абарончай палітыкі да "цалкам наступальнай": Тэгеран гатовы да "прыняцця цяжкіх рашэнняў" і адпаведных дзеянняў.
Фота ТАСС