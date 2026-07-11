Дональд Трамп паабяцаў разбамбіць Іран у выпадку сваёй гібелі. Так амерыканскі прэзідэнт пракаменціраваў атрыманыя даныя ад ізраільскай разведкі аб магчымым замаху на яго жыццё.

Паводле яго слоў, зараз у Тэгерана такіх планаў няма, але кіраўніцтва краіны даўно хоча яго смерці. На выпадак такога раскладу кіраўнік Белага дома пакінуў інструкцыі: Вашынгтон выпусціць тысячы ракет па Іране.

У СМІ з'явілася інфармацыя аб магчымым вяртанні бакоў да дыялогу: 12 ліпеня ў Пакістане імаверна сустрэнуцца дэлегацыі Ірана і ЗША. Ісламабад пацвердзіў гатоўнасць і надалей быць пасрэднікам паміж бакамі блізкаўсходняга канфлікту.

Аб парадку патэнцыяльных перамоў дэталяў не прыводзіцца. З боку Вашынгтона ўжо прагучалі новыя ўльтыматумы. ЗША патрабуюць ад Ірана сёння ж прызнаць Армузскі праліў адкрытым і паабяцаць спыніць удары па камерцыйных суднах, піша Reuters са спасылкай на амерыканскага чыноўніка. У выпадку ігнаравання гэтага патрабавання поспех дыпламатычнага працэсу будзе пастаўлены пад сумненне. Акрамя гэтай умовы, Вашынгтон патрабуе вывазу ўзбагачанага ўрана з Ірана.

Фота ТАСС