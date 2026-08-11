Трамп патрэбаваў ад Ірана выплаты кампенсацыі за гібель амерыканскіх салдат
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трамп паставіў новыя ўмовы перамоў з Іранам. Ён патрэбаваў ад Тэгерана выплаты кампенсацый за гібель амерыканскіх вайскоўцаў.
Такі крок стаў адказам на запыт Тэгерана аб кампенсацыі ўрону за апошнія пяць месяцаў канфлікту. Трамп адмовіўся выплачваць грошы Ірану і распарадзіўся выставіць сустрэчныя патрабаванні.
Вашынгтон мае намер спагнаць сродкі за ўсіх загінуўшых і параненых амерыканцаў за апошнія 50 гадоў. Кіраўнік Белага дома ўжо загадаў уключыць гэтыя пункты ў парадак дня любых будучых сустрэч.