Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Трамп патрэбаваў ад Ірана выплаты кампенсацыі за гібель амерыканскіх салдат

Image

Трамп паставіў новыя ўмовы перамоў з Іранам. Ён патрэбаваў ад Тэгерана выплаты кампенсацый за гібель амерыканскіх вайскоўцаў.

Такі крок стаў адказам на запыт Тэгерана аб кампенсацыі ўрону за апошнія пяць месяцаў канфлікту. Трамп адмовіўся выплачваць грошы Ірану і распарадзіўся выставіць сустрэчныя патрабаванні.

Вашынгтон мае намер спагнаць сродкі за ўсіх загінуўшых і параненых амерыканцаў за апошнія 50 гадоў. Кіраўнік Белага дома ўжо загадаў уключыць гэтыя пункты ў парадак дня любых будучых сустрэч.

Разделы:

У свецеБлізкі УсходЗША
x

Чытайце таксама