Трамп прыгразіў сцерці Іран з зямлі, калі той не прыме ўмовы

Кіраўнік Белага дома прыгразіў сцерці Іран з зямлі, калі той не прыме ўмовы. Ён чакае кроку ў адказ ад Тэгерана. Ультыматум амерыканскага прэзідэнта прагучаў на фоне рэзкай эскалацыі рыторыкі.

У аўторак, 19 мая, у Белым доме запланавана новая сустрэча ў Сітуацыйным пакоі для абмеркавання варыянтаў ваенных дзеянняў. Паводле звестак CNN, Пентагон ужо падрыхтаваў свежы спіс цэляў. Калі Трамп дасць дабро, удары нанясуць па ключавых аб'ектах іранскай энергетыкі і жыццёва важнай інфраструктуры.