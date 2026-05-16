Трамп прыгразіў сцерці Іран з зямлі, калі той не прыме ўмовы
Кіраўнік Белага дома прыгразіў сцерці Іран з зямлі, калі той не прыме ўмовы. Ён чакае кроку ў адказ ад Тэгерана. Ультыматум амерыканскага прэзідэнта прагучаў на фоне рэзкай эскалацыі рыторыкі.
Напярэдадні Трамп правёў экстранную нараду з ключавымі членамі каманды па нацыянальнай бяспецы, уключаючы віцэ-прэзідэнта Джэй Дзі Вэнса, дзяржсакратара Марка Рубіа і дырэктара ЦРУ Джона Рэткліфа.
У аўторак, 19 мая, у Белым доме запланавана новая сустрэча ў Сітуацыйным пакоі для абмеркавання варыянтаў ваенных дзеянняў. Паводле звестак CNN, Пентагон ужо падрыхтаваў свежы спіс цэляў. Калі Трамп дасць дабро, удары нанясуць па ключавых аб'ектах іранскай энергетыкі і жыццёва важнай інфраструктуры.
У адказ Тэгеран заяўляе, што любы новы ўдар прывядзе да "беспрэцэдэнтнай і агрэсіўнай адплаты".