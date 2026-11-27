Трамп, Рутэ і Мелоні заклікалі не пашыраць зону ўкраінскага канфлікту
Краіны НАТА практычна адзіным фронтам выступілі супраць пашырэння геаграфіі ўкраінскага канфлікту - такая была рэакцыя на атаку, якой падвергнуўся расійскі карвет у лівійскім порце Бенгазі.
У сумеснай заяве амерыканскага прэзідэнта Трампа і генеральнага сакратара НАТА Рутэ асобным пунктам змяшчаецца заклік устрымлівацца ад любых дзеянняў, што могуць прывесці да пашырэння канфлікту.
Фармальна зварот адрасаваны абодвум бакам супрацьстаяння, але дэ-факта гэты тэкст унеслі ў дэкларацыю менавіта для ўтаймавання Кіева.
26 лістапада італьянскі прэм'ер Мелоні выступіла з патрабаваннем да Украіны адмовіцца ад любога роду баявых дзеянняў у Міжземнамор'і. Афіцыйны Рым лічыць, што Кіеў не мае права экспартаваць насілле і вайну далёка за межы зоны канфлікту.