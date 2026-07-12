Трэцяя хваля ўдараў ЗША па Іране: Тэгеран дае жорсткі адказ
На Блізкім Усходзе зноў імкліва разгортваецца маштабны ваенны крызіс. У ЗША заявілі аб завяршэнні трэцяй хвалі ўдараў па Іране. Былі задзейнічаны знішчальнікі, дроны і караблі ВМС. Знішчана каля 140 ваенных аб'ектаў, у тым ліку склады ракет, БПЛА і боепрыпасаў, а таксама сеткі сувязі і берагавыя пункты назірання.
Іран адказаў на дзеянні Вашынгтона ўдарамі па амерыканскіх аб'ектах на Блізкім Усходзе. Паводле звестак тэлеканала Press TV, беспілотнікі атакавалі сістэму СПА Patriot, склад боепрыпасаў і ваенны радыёлакацыйны аб'ект ЗША ў Кувейце. Акрамя таго, балістычнымі ракетамі абстраляна амерыканская авіябаза ў Катары.
Сітуацыя ў рэгіёне застаецца крытычнай: раней Тэгеран аб'явіў аб поўным закрыцці Армузскага праліва да таго часу, пакуль ЗША не спыняць сваё ўмяшанне ў рэгіёне.